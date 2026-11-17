Fue detenido este martes de madrugada, sobre la hora 04:00, el hombre que había logrado escapar de la Policía tras una persecución que atravesó numerosos barrios de Montevideo el lunes de tarde.

Según fuentes del caso consultadas por Subrayado, el hombre fue hallado cerca de donde terminó la persecución, en la zona de Parque Guaraní.

Se había escondido pero tras una intensa búsqueda los policías lo encontraron y lo detuvieron, y ahora está a disposición de la Justicia.

El hombre no respetó la orden de detención que recibió de la Policía cuando conducía una camioneta, y ahí comenzó la persecución, a la que se sumaron varios móviles policiales y que recorrió parte de La Blanqueada, 8 de Octubre, La Unión, Villa Española y Flor de Maroñas. Estaba requerido por un homicidio.

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