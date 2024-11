Murió Roberto Giordano; tenía 79 años y padecía una afección cardíaca

Roberto Giordano falleció este viernes a sus 79 años en Buenos Aires. El medio de prensa La Nación informó que el reconocido estilista "no resistió" una intervención quirúrgica que tenía programada en el Sanatorio Mater Dei.

El empresario había sido entrevistado en el mes de mayo por dicho medio de prensa argentino y contó sobre sus problemas de salud. "Posiblemente, me hagan otro stent más (sic). Yo tengo tres bypass... Acá en Uruguay tengo una cardióloga que me controla, pero todos estos estudios me los voy a hacer allá, en la Argentina”.