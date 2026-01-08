RECIBÍ EL NEWSLETTER
PIONERO EN ARTE DRAG

Murió Luis Magallanes, el actor, docente y transformista uruguayo que dio vida a Dulce Polly

Tenía cáncer de laringe y su entorno cercano había promovido acciones solidarias para ayudarlo en su tratamiento.

dulce-polly-muerte

Murió Luis Magallanes, popularmente conocido a través de su personaje “Dulce Polly”, y quien fue pionero en el arte del drag queen en Uruguay.

El actor, docente y transformista padecía cáncer de laringe y su salud se había visto deteriorada en las últimas semanas.

Su entorno cercano, integrado, entre otros, por Petru Valensky, Pablo Atkinson y Fito Galli venía promoviendo acciones solidarias para ayudarlo en su tratamiento y recientemente, habían hecho un pedido de donación de sangre.

la actriz estadounidense kate hudson dialogo con subrayado sobre song song blue: sueno inquebrantable
Seguí leyendo

La actriz estadounidense Kate Hudson dialogó con Subrayado sobre "Song Song Blue: Sueño Inquebrantable"

En el año 2000, Magallanes había dado vida a “Dulce Polly”, convirtiéndose así en pionero en el arte drag local.

Y si bien fue su personaje más popular, había creado otros, como Melucha la maestra, Amarga Marga la tarotista, Elvira Martha la periodista, la Dra. Campalans, la camarera o Shakira. Con ellas transitó el teatro, la radio y la televisión.

También era activista, fue miembro fundador del colectivo Ovejas Negras.

Su historia fue plasmada en el documental agridulce, de Carlos Conti.

Lo más visto

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino
OTORGADA POR ANA OLIVERA

Edil propone que Intendencia de Montevideo le retire la llave de la ciudad otorgada a Nicolás Maduro en 2013
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades

Te puede interesar

No veo elecciones: para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si el régimen autoritario deja de existir video
Política

"No veo elecciones": para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si "el régimen autoritario deja de existir"
Más de 40.000 dosis contra el sarampión aplicadas desde noviembre; MSP habilitó un formulario para viajeros video
EPIDEMIOLOGÍA

Más de 40.000 dosis contra el sarampión aplicadas desde noviembre; MSP habilitó un formulario para viajeros
Emmanuel Macron. Foto: AFP
"RECHAZO POLÍTICO UNÁNIME"

Macron anunció que Francia votará contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Dejá tu comentario