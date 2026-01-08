Murió Luis Magallanes, el actor, docente y transformista uruguayo que dio vida a Dulce Polly

Murió Luis Magallanes, popularmente conocido a través de su personaje “Dulce Polly”, y quien fue pionero en el arte del drag queen en Uruguay.

El actor, docente y transformista padecía cáncer de laringe y su salud se había visto deteriorada en las últimas semanas.

Su entorno cercano, integrado, entre otros, por Petru Valensky, Pablo Atkinson y Fito Galli venía promoviendo acciones solidarias para ayudarlo en su tratamiento y recientemente, habían hecho un pedido de donación de sangre.

En el año 2000, Magallanes había dado vida a “Dulce Polly”, convirtiéndose así en pionero en el arte drag local.

Y si bien fue su personaje más popular, había creado otros, como Melucha la maestra, Amarga Marga la tarotista, Elvira Martha la periodista, la Dra. Campalans, la camarera o Shakira. Con ellas transitó el teatro, la radio y la televisión.

También era activista, fue miembro fundador del colectivo Ovejas Negras.

Su historia fue plasmada en el documental agridulce, de Carlos Conti.