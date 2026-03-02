RECIBÍ EL NEWSLETTER
GENERACIÓN DORADA

Esta noche en Gran Hermano, primer eliminado por el voto del público, una salida que sacudirá la casa y cambiará el rumbo

Gran Hermano, generación dorada, por la pantalla de Canal 10 con novedades de los participantes y un cambio de rumbo en el juego de la casa más famosa.

La primera semana de Gran Hermano Argentina estuvo marcada por salidas inesperadas e ingresos que cambiaron el clima del juego.

A menos de dos días de iniciada la nueva temporada del reality, Daniela de Lucía decidió abandonar la casa, luego que le informaran que su papá había fallecido.

El mismo día Divina Gloria fue sacada de la casa para realizarse estudios médicos luego de presentar un cuadro de hipertensión. Finalmente, la actriz en conjunto con la producción del programa, decidió abandonar el juego.

Este jueves se define placa con los 5 nominados para abandonar la casa; la votación es negativa

ENTREVISTA DIVINA EN LA NOCHE DE LOS EX

Con estas dos participantes fuera del juego, la producción anunció que este domingo entrarían dos nuevos participantes.

En una noche cargada de expectativas, Carla Bigliani, conocida como Carlota, una vendedora de bijou de 48 años y madre de dos hijas, entró a jugar a la casa más famosa del país.

Pero aún quedaban sorpresas en la gala del domingo, cuando por la puerta giratoria volvió a la casa, Daniela, generando alegría en sus compañeros.

Las dos participantes que ingresaron ayer no podrán nominar el próximo miércoles, pero sí podrán ser nominadas.

Esta noche, en Gran Hermano, generación dorada, se definirá el primer eliminado por el voto del público, una salida que sacudirá la casa y cambiará nuevamente el rumbo del juego.

