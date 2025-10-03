RECIBÍ EL NEWSLETTER
Murió a los 97 años Vera Jarach, referente de Madres de Plaza de Mayo

Jarach, nacida en Italia y nacionalizada argentina, se sumó en 1977 a la organización para la búsqueda de su única hija Franca, secuestrada en junio de 1976, a los 18 años.

Foto: AFP. Vera Jarach (1976-1983).

Vera Jarach, referente de Madres de Plaza de Mayo –que buscan a sus hijos desaparecidos en la dictadura argentina (1976-1983)– murió en Buenos Aires a los 97 años, informó este viernes la organización en un comunicado.

Testimonios de sobrevivientes ubicaron a la joven militante estudiantil como una de las miles de víctimas que pasaron por la cárcel clandestina que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, uno de los más temibles centros de tortura de la dictadura.

Buenos Aires: nueve jóvenes subieron a un ascensor en el séptimo piso y se desplomó

Se cree que fue una de las víctimas de los llamados "vuelos de la muerte", en los que los detenidos eran narcotizados para luego ser arrojados desde aviones al Río de la Plata.

Vera Jarach la buscó incansablemente. Había llegado de niña a Argentina huyendo del fascismo en Italia y era nieta de una víctima del Holocausto muerto en Auschwitz.

"Vera querida, compañera inteligente, culta, alegre tantas veces y en silencio algunas otras, porque en tu ánimo giraba la pregunta que nunca debió existir: ¿por qué?", la despidió en un comunicado Taty Almeida, presidenta de Madres.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires acogerá la despedida de sus restos en homenaje a su lucha.

Organismos defensores de derechos humanos calculan que la dictadura cívico-militar dejó unos 30 mil desaparecidos.

FUENTE: AFP.

