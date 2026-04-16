RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIVÍA EN PANDO

Murió a los 73 años Luis Alberto Mulnedharer, conocido como "El Colorado de Omar"

"El Colorado, un personaje del folclore uruguayo que, sin decir nada, marcó durante años la televisión del país", dijo la hija de Omar Gutiérrez.

colorado-omar

Murió Luis Alberto Mulnedharer, popularmente conocido como “El Colorado de Omar". Tenía 73 años y sufrió un paro cardíaco en el residencial de Pando de la Intendencia de Canelones donde residía.

Mulnedharer se convirtió en personaje televisivo en los programas del comunicador del maragato Omar Gutiérrez.

Desde el año 2020 sufrió episodios de quebranto de salud, sumados a problemas económicos.

fuertes lluvias causaron inundaciones en varias zonas de maldonado y punta del este
Seguí leyendo

Fuertes lluvias causaron inundaciones en varias zonas de Maldonado y Punta del Este

"Fue una persona que estuvo presente durante toda mi vida a través de mi padre, y por eso siento un cariño muy especial por el Colorado, alguien a quien quiero mucho. Esta situación, tan repentina, me invade de tristeza. Todos sabemos que la muerte es parte de la vida, pero no deja de doler", dijo a Clara Gutiérrez, hija de Omar, a Subrayado. "Se va a quedar conmigo en los recuerdos que compartimos. El Colorado, un personaje del folclore uruguayo que, sin decir nada, marcó durante años la televisión del país. Quién no esperaba verlo en todo tipo de lugares y eventos, pasando por atrás con su bolsito?", agregó.

Lo más visto

Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de lluvias abundantes
ADVERTENCIA DE METEOROLOGÍA

Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de lluvias abundantes
MAL TIEMPO

Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste
la investigación sigue

Imputan con prisión al hombre que estaba detenido por el homicidio de Juan Carlos, el repartidor de 62 años
choque entre motos

Accidente fatal en Paso de la Arena: testigo dijo que se turnaron haciendo RCP a la víctima y reclamó que ambulancia demoró
ADVERTENCIA AMARILLA PARA EL VIERNES

Aviso meteorológico por rachas de viento fuerte: desde cuándo y para qué zonas rige

Te puede interesar

Yamandú Orsi con el gabinete de seguridad. Foto: Presidencia.
PODER EJECUTIVO

Yamandú Orsi convocó a su Consejo de Ministros para el lunes por la tarde
Así surgió la amenaza en Minas. 
EDUCACIÓN

Más amenazas de tiroteo en liceos: investigan denuncias en Canelones y Salto
El Frente Amplio considera impuestos a herencias, tasas progresivas a rentas, ajustes en IVA, Imesi y otros
DOCUMENTO INTERNO A ESTUDIO DEL FA

El Frente Amplio considera impuestos a herencias, tasas progresivas a rentas, ajustes en IVA, Imesi y otros

Dejá tu comentario