Murió a los 73 años Luis Alberto Mulnedharer, conocido como "El Colorado de Omar"

"Fue una persona que estuvo presente durante toda mi vida a través de mi padre, y por eso siento un cariño muy especial por el Colorado, alguien a quien quiero mucho. Esta situación, tan repentina, me invade de tristeza. Todos sabemos que la muerte es parte de la vida, pero no deja de doler", dijo a Clara Gutiérrez, hija de Omar, a Subrayado. "Se va a quedar conmigo en los recuerdos que compartimos. El Colorado, un personaje del folclore uruguayo que, sin decir nada, marcó durante años la televisión del país. Quién no esperaba verlo en todo tipo de lugares y eventos, pasando por atrás con su bolsito?", agregó.