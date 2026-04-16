Más amenazas de tiroteo en liceos: investigan denuncias en Canelones y Salto

Las amenazas surgieron de la misma manera, a través de escrituras en paredes. Dos se registraron en los liceos 1 y 5 de Salto, y una más en Solymar.

En todos los casos, las autoridades siguieron el protocolo, por el cual los centros educativos permanecen abiertos, pero se deja a las familias decidir si los estudiantes concurren o no a clase.

También se realizaron denuncias a nivel policial y se asegura estricto control en los centros educativos.

"En el día de hoy, jueves 16 de abril se recibió una de tiroteo escrita en el baño amenaza de estudiantes para el día 17 de abril de 2026. En atención a la situación planteada, se han adoptado las siguientes medidas: Se efectuó la denuncia policial dándose intervención al área de competencia. En el día de mañana, viernes 17 de abril de 2026 se realizará control de asistencia, sin que ello incida en el cómputo de las inasistencias de los estudiantes. El Liceo permanecerá abierto, quedando a criterio de las familias la decisión de enviar a los estudiantes al centro educativo. Se ha dispuesto el control del ingreso de personas al Liceo. Se realizará un seguimiento permanente y exhaustivo de la situación", señala el comunicado del equipo de Dirección de Solymar. Tanto allí como en el liceo 1 de Salto, la amenaza habla del 17 de abril. En el liceo 5, advierten sobre el 20 de este mes.