RECIBÍ EL NEWSLETTER
EDUCACIÓN

Más amenazas de tiroteo en liceos: investigan denuncias en Canelones y Salto

Dos liceos en Salto y uno en Solymar resolvieron aplicar protocolo tras las amenazas, que implica la denuncia a nivel policial.

Así surgió la amenaza en Minas.&nbsp;

Así surgió la amenaza en Minas. 

Nuevas amenazas de tiroteo surgieron en otros departamentos, luego de que se conoció la del Liceo Nº1 de Minas, Lavalleja.

Las amenazas surgieron de la misma manera, a través de escrituras en paredes. Dos se registraron en los liceos 1 y 5 de Salto, y una más en Solymar.

En todos los casos, las autoridades siguieron el protocolo, por el cual los centros educativos permanecen abiertos, pero se deja a las familias decidir si los estudiantes concurren o no a clase.

Foto: Ministerio del Interior. 
Seguí leyendo

Vendían drogas por plataformas digitales y las entregaban por delivery; hay cuatro detenidos

También se realizaron denuncias a nivel policial y se asegura estricto control en los centros educativos.

"En el día de hoy, jueves 16 de abril se recibió una de tiroteo escrita en el baño amenaza de estudiantes para el día 17 de abril de 2026. En atención a la situación planteada, se han adoptado las siguientes medidas: Se efectuó la denuncia policial dándose intervención al área de competencia. En el día de mañana, viernes 17 de abril de 2026 se realizará control de asistencia, sin que ello incida en el cómputo de las inasistencias de los estudiantes. El Liceo permanecerá abierto, quedando a criterio de las familias la decisión de enviar a los estudiantes al centro educativo. Se ha dispuesto el control del ingreso de personas al Liceo. Se realizará un seguimiento permanente y exhaustivo de la situación", señala el comunicado del equipo de Dirección de Solymar. Tanto allí como en el liceo 1 de Salto, la amenaza habla del 17 de abril. En el liceo 5, advierten sobre el 20 de este mes.

Lo más visto

Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de lluvias abundantes
ADVERTENCIA DE METEOROLOGÍA

Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de lluvias abundantes
MAL TIEMPO

Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste
la investigación sigue

Imputan con prisión al hombre que estaba detenido por el homicidio de Juan Carlos, el repartidor de 62 años
choque entre motos

Accidente fatal en Paso de la Arena: testigo dijo que se turnaron haciendo RCP a la víctima y reclamó que ambulancia demoró
ADVERTENCIA AMARILLA PARA EL VIERNES

Aviso meteorológico por rachas de viento fuerte: desde cuándo y para qué zonas rige

Te puede interesar

Yamandú Orsi con el gabinete de seguridad. Foto: Presidencia.
PODER EJECUTIVO

Yamandú Orsi convocó a su Consejo de Ministros para el lunes por la tarde
Así surgió la amenaza en Minas. 
EDUCACIÓN

Más amenazas de tiroteo en liceos: investigan denuncias en Canelones y Salto
El Frente Amplio considera impuestos a herencias, tasas progresivas a rentas, ajustes en IVA, Imesi y otros
DOCUMENTO INTERNO A ESTUDIO DEL FA

El Frente Amplio considera impuestos a herencias, tasas progresivas a rentas, ajustes en IVA, Imesi y otros

Dejá tu comentario