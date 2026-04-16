El Frente Amplio considera impuestos a herencias, tasas progresivas a rentas, ajustes en IVA, Imesi y otros

El Frente Amplio inició la consideración de una propuesta de sus técnicos sobre cómo incrementar la recaudación tributaria a través de cambios en el IVA y en el Imesi, a los impuestos a la renta personal y empresarial, y a la forma de cargar con más impuesto a las herencias de inmuebles, entre otros.

Además, el documento propone considerar la inclusión de “impuestos verdes” que permitan controlar impactos ambientales y también incrementar la recaudación tributaria.

El informe, presentado esta semana en la Mesa Política de la coalición de izquierda -que había sido pedido por el Plenario Nacional- propone atender a la vez el aumento de la caja del Estado y mejorar la distribución del ingreso mediante ajustes en varios tributos.

Seguí leyendo Senadores del FA dieron "máximo respaldo" al ministro del Interior y señalan que la seguridad no debe ser "un botín electoral"

El reporte de la Unidad de Economía de la Comisión de Programa llega en el año que el Frente Amplio realizará su VIII Congreso ordinario.

Los impuestos que se analizan para introducir cambios que apunten a esos dos objetivos, conseguir más recursos y lograr progresividad en la carga tributaria, son los siguientes:

• Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) • Impuesto Específico Interno (IMESI) • Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). • Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) • Impuesto al Patrimonio (IP). • Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA • Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) • Impuesto al Valor Agregado (IVA) • Impuesto a la Herencia a través del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) a las sucesiones. • Impuestos Verdes. Son gravámenes diseñados para cobrar por el daño ambiental (como las emisiones de carbono) y así fomentar prácticas más sostenibles. • Tributación sobre las MIPYMES

La comisión advierte que “cualquier propuesta de ajuste o reforma del sistema tributario uruguayo debería partir de la estructura y las figuras impositivas vigentes y, a priori, no debería contemplarse la creación de nuevos impuestos”. Por el contrario, se podría pensar en simplificar el sistema.

Agrega que la recaudación del IRAE es baja “debido a la gran variedad de incentivos fiscales que lo afectan”, y eso “debería ser objeto de estudio”.

Con respecto al IMESI, entiende que “es necesario revisar la política de estímulo a la importación de autos eléctricos, en particular los de alta gama”.

Sobre el IRPF plantea “continuar avanzando” en tasas progresivas y en la posibilidad de unificar las tasas a “las rentas del capital y del trabajo bajo una misma escala progresiva”.

También plantea “mejorar la progresividad” del Impuesto al Patrimonio y “lograr un mayor aporte fiscal sobre los muy altos patrimonios netos no productivos de los sectores que concentran la riqueza”, lo que se vincula a la propuesta del PIT-CNT conocida como del 1%.

Además, propone “adaptar el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales” para volverlo “fuertemente progresivo, introduciendo un mínimo no imponible, incrementando las tasas máximas y ampliando el conjunto de activos gravados” para gravar las herencias.

Con respecto a la tributación sobre MIPYMES (impuestos, contribuciones especiales a la seguridad social y el acceso a las prestaciones del sistema de protección social) considera “mejorar los actuales niveles de formalización y aportar mejoras de eficiencia, que contribuyan al aumento de la productividad general de la economía”.

El IVA

El documento recoge la idea de un “IVA personalizado” para “introducir progresividad en el principal componente de la recaudación fiscal”, mediante la opción de “generalizar las bases imponibles, eliminar exoneraciones y seleccionar los grupos de beneficiarios”. Ahí plantea unificar las tasas. El análisis seguirá en los organismos de la estructura del Frente Amplio.