El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó un nuevo Consejo de Ministros para el lunes, a las 14:00 horas.
Yamandú Orsi convocó a su Consejo de Ministros para el lunes por la tarde
El presidente de la República recibirá a sus ministros de gobierno tras el viaje a España.
El encuentro con su equipo será luego del viaje que el mandatario realizará este sábado a España, para participar del evento Democracia Siempre.
El último Consejo de Ministros fue en marzo, en el que entre otras cosas se presentó el proyecto de ley de empleo.
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