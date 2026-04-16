RECIBÍ EL NEWSLETTER
PODER EJECUTIVO

Yamandú Orsi convocó a su Consejo de Ministros para el lunes por la tarde

El presidente de la República recibirá a sus ministros de gobierno tras el viaje a España.

Yamandú Orsi con el gabinete de seguridad. Foto: Presidencia.

Yamandú Orsi con el gabinete de seguridad. Foto: Presidencia.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó un nuevo Consejo de Ministros para el lunes, a las 14:00 horas.

El encuentro con su equipo será luego del viaje que el mandatario realizará este sábado a España, para participar del evento Democracia Siempre.

El último Consejo de Ministros fue en marzo, en el que entre otras cosas se presentó el proyecto de ley de empleo.

orsi: gobierno prioriza acuerdos de estado a estado para patrullas oceanicas, tras rescision con cardama
Seguí leyendo

Orsi: gobierno "prioriza acuerdos de Estado a Estado" para patrullas oceánicas, tras rescisión con Cardama

En desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de lluvias abundantes
ADVERTENCIA DE METEOROLOGÍA

Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de lluvias abundantes
MAL TIEMPO

Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste
la investigación sigue

Imputan con prisión al hombre que estaba detenido por el homicidio de Juan Carlos, el repartidor de 62 años
choque entre motos

Accidente fatal en Paso de la Arena: testigo dijo que se turnaron haciendo RCP a la víctima y reclamó que ambulancia demoró
ADVERTENCIA AMARILLA PARA EL VIERNES

Aviso meteorológico por rachas de viento fuerte: desde cuándo y para qué zonas rige

Te puede interesar

Yamandú Orsi con el gabinete de seguridad. Foto: Presidencia.
PODER EJECUTIVO

Yamandú Orsi convocó a su Consejo de Ministros para el lunes por la tarde
Así surgió la amenaza en Minas. 
EDUCACIÓN

Más amenazas de tiroteo en liceos: investigan denuncias en Canelones y Salto
El Frente Amplio considera impuestos a herencias, tasas progresivas a rentas, ajustes en IVA, Imesi y otros
DOCUMENTO INTERNO A ESTUDIO DEL FA

El Frente Amplio considera impuestos a herencias, tasas progresivas a rentas, ajustes en IVA, Imesi y otros

Dejá tu comentario