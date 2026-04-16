Aviso meteorológico por rachas de viento fuerte: desde cuándo y para qué zonas rige

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso por rachas de viento fuerte que comienza a regir desde la madrugada de este viernes.

"Se espera un incremento del viento de componente suroeste con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h afectando al sur del Río Negro, principalmente la franja costera del sur y este", señala el comunicado.

Está previsto que la intensidad del viento baje para la tarde- noche.

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Advertencia por vientos fuertes

Además del aviso, Inumet publicó la advertencia que comenzará a regir a las 5:00 de la mañana, en principio hasta las 12:00 horas.

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

San José: Ciudad del Plata y Libertad.