Las lluvias generaron inundaciones en algunas calles de Punta del Este y Maldonado.
Fuertes lluvias causaron inundaciones en varias zonas de Maldonado y Punta del Este
Uno de los puntos afectados fue el balneario Buenos Aires, donde el agua ingresó a las viviendas.
Caminos, calles y las ramblas se vieron anegadas durante gran parte del día por el temporal que azotó al este.
Uno de los puntos afectados fue la avenida Roosevelt, hacia la zona de El Tesoro, La Barra, Manantiales y Balneario Buenos Aires, donde el agua ingresó a algunas viviendas hasta que paró de llover.
Seguí leyendo
Vecinos de Casabó denuncian inundaciones por temporales; piden a las autoridades limpieza de una cañada
Las fuertes lluvias también tuvieron impacto en el parque La Cascada, de Piriápolis. Estiman entre 50 y 60 mm en el departamento.
Temas de la nota
Lo más visto
ADVERTENCIA DE METEOROLOGÍA
Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de lluvias abundantes
MAL TIEMPO
Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste
la investigación sigue
Imputan con prisión al hombre que estaba detenido por el homicidio de Juan Carlos, el repartidor de 62 años
choque entre motos
Accidente fatal en Paso de la Arena: testigo dijo que se turnaron haciendo RCP a la víctima y reclamó que ambulancia demoró
ADVERTENCIA AMARILLA PARA EL VIERNES
Dejá tu comentario