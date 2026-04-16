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ESTE DEL PAÍS

Fuertes lluvias causaron inundaciones en varias zonas de Maldonado y Punta del Este

Uno de los puntos afectados fue el balneario Buenos Aires, donde el agua ingresó a las viviendas.

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Las lluvias generaron inundaciones en algunas calles de Punta del Este y Maldonado.

Caminos, calles y las ramblas se vieron anegadas durante gran parte del día por el temporal que azotó al este.

Uno de los puntos afectados fue la avenida Roosevelt, hacia la zona de El Tesoro, La Barra, Manantiales y Balneario Buenos Aires, donde el agua ingresó a algunas viviendas hasta que paró de llover.

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Las fuertes lluvias también tuvieron impacto en el parque La Cascada, de Piriápolis. Estiman entre 50 y 60 mm en el departamento.

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