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MAL TIEMPO

Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla que rige para ocho departamentos

Comienzan a gestarse tormentas y lluvias abundantes en el litoral oeste de Uruguay. Mirá el detalle.

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Foto: Subrayado.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó una advertencia amarilla por lluvias abundantes que comenzó a regir a las 10:30 de la mañana y se extendió con modificaciones hasta las 21:30.

Obedece a “una perturbación atmosférica que afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos”. “Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, dice el informe oficial.

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Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas:

Cerro Largo: Arévalo.

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Capilla del Sauce, Goñi, La Cruz y Sarandí Grande.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Minas de Corrales y Tranqueras.

Salto: Cerro de Vera.

San José: Mal Abrigo.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

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