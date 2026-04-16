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ADVERTENCIA DE METEOROLOGÍA

Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de lluvias abundantes

La advertencia amarilla por lluvias abundantes rige se actualiza a las 11 AM. Ahora alcanza al extremo este del país.

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El Inumet publica este jueves de mañana una advertencia amarilla por la persistencia de lluvias abundantes. Rige hasta las 11 AM y alcanza al extremo este del país (ver mapa).

El mal tiempo, con lluvias abundantes, se debe a “una depresión atmosférica que afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos”, dice Meteorología.

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Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste

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