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la investigación sigue

Imputan con prisión al hombre que estaba detenido por el homicidio de Juan Carlos, el repartidor de 62 años

El hombre de 30 años fue imputado por homicidio y cumplirá prisión preventiva por 100 días, luego del pedido de la fiscal Andrea Mastroianni. La investigación sigue hasta llegar a una resolución definitiva.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Audiencia de imputación el 15 de abril de 2026.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Audiencia de imputación el 15 de abril de 2026.

A pedido de la fiscal Andrea Mastroianni, la Justicia imputó por homicidio al hombre de 30 años, sin antecedentes penales, que estaba detenido por el crimen de Juan Carlos Mendoza, un repartidor de 62 años que fue atacado en el Centro de Montevideo.

El juez entendió que hay suficiente materialidad de la conducta con la evidencia de la Fiscalía, que hay peligro de fuga del hombre y que puede entorpecer la investigación, debido a que aún está pendiente ubicar a dos testigos.

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La audiencia judicial se celebró en la tarde de este miércoles en el juzgado ubicado sobre la calle Juan Carlos Gómez en Ciudad Vieja. Mastroianni había pedido 120 días de prisión preventiva y también que se le agregara el delito de dolo eventual, que no fue considerado.

El arma homicida no ha sido encontrada y eso afirma la teoría del entorpecimiento de la investigación.

"El arma fue un cuchillo"

“Esto se está trabajando de la forma más justa y correcta, llamo a la calma y a la tranquilidad”, dice la abogada de la familia del repartidor asesinado, Libia Solorzano. Afirmó que el arma homicida —que no ha sido encontrada— fue un cuchillo.

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El imputado estaba detenido desde la noche del lunes cuando ocurrió el crimen. Según la información policial, el conductor del auto Renault Logan blanco discutió con el repartidor, que estaba en una moto, y lo apuñaló con un en plena calle. El crimen quedó filmado en una cámara de seguridad de la cuadra —también un testigo filmó desde un balcón— y la Policía Científica trabajó en la escena.

Por este caso, la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya convocó a una movilización que se realizó en la tarde del martes en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo de justicia y mejores condiciones de seguridad para el sector.

El velatorio de Mendoza se realizó en la tarde noche del miércoles en el barrio Cordón, adonde asistieron decenas de repartidores en sus motos.

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