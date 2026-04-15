Imputan con prisión al hombre que estaba detenido por el homicidio de Juan Carlos, el repartidor de 62 años

A pedido de la fiscal Andrea Mastroianni, la Justicia imputó por homicidio al hombre de 30 años, sin antecedentes penales, que estaba detenido por el crimen de Juan Carlos Mendoza, un repartidor de 62 años que fue atacado en el Centro de Montevideo.

El juez entendió que hay suficiente materialidad de la conducta con la evidencia de la Fiscalía, que hay peligro de fuga del hombre y que puede entorpecer la investigación, debido a que aún está pendiente ubicar a dos testigos.

Fiscalía pidió prisión preventiva por el argumento de entorpecimiento de la investigación. El hombre, después de haber apuñalado a la víctima, dijo que fue con un destornillador, se cambió de ropa y fue a una seccional policial donde dijo que había sido agredido por un conductor.… pic.twitter.com/Ybu82W14cT

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La audiencia judicial se celebró en la tarde de este miércoles en el juzgado ubicado sobre la calle Juan Carlos Gómez en Ciudad Vieja. Mastroianni había pedido 120 días de prisión preventiva y también que se le agregara el delito de dolo eventual, que no fue considerado.

El arma homicida no ha sido encontrada y eso afirma la teoría del entorpecimiento de la investigación.

"El arma fue un cuchillo"

“Esto se está trabajando de la forma más justa y correcta, llamo a la calma y a la tranquilidad”, dice la abogada de la familia del repartidor asesinado, Libia Solorzano. Afirmó que el arma homicida —que no ha sido encontrada— fue un cuchillo.

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Afirmó que el arma homicida —que no ha sido encontrada— fue un cuchillo. https://t.co/eBPMtGxVTu pic.twitter.com/HEdxOfDsZl — Subrayado (@Subrayado) April 15, 2026

El imputado estaba detenido desde la noche del lunes cuando ocurrió el crimen. Según la información policial, el conductor del auto Renault Logan blanco discutió con el repartidor, que estaba en una moto, y lo apuñaló con un en plena calle. El crimen quedó filmado en una cámara de seguridad de la cuadra —también un testigo filmó desde un balcón— y la Policía Científica trabajó en la escena.

Por este caso, la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya convocó a una movilización que se realizó en la tarde del martes en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo de justicia y mejores condiciones de seguridad para el sector.

El velatorio de Mendoza se realizó en la tarde noche del miércoles en el barrio Cordón, adonde asistieron decenas de repartidores en sus motos.