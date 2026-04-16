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choque entre motos

Accidente fatal en Paso de la Arena: testigo dijo que se turnaron haciendo RCP a la víctima y reclamó que ambulancia demoró

Un testigo lamentó que la ambulancia demoró 30 minutos, dijo que se turnaron para hacerle RCP a la víctima y que la muerte “se podría haber evitado”.

Testimonio de Antony, testigo del accidente y actualización.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un motociclista de 58 años murió en el mediodía de este jueves en Paso de la Arena, luego de sufrir un accidente de tránsito en Luis Batlle Berres y Lomas de Zamora. Antony, un testigo, dijo a Subrayado que él y otras personas estuvieron haciéndole reanimación (RCP) a la víctima pero que la ambulancia demoró 30 minutos y no fue posible salvarle la vida.

“Es una locura, media hora demoró en llegar la ambulancia. Vimos el accidente, asistimos en la escena, por suerte al ratito llegó una doctora, le hicimos un torniquete al hombre, Estuvimos media hora haciéndole RCP al señor. Lamentablemente falleció. No puedo creer cómo demoró 20 minutos un efectivo policial en llegar y media hora una ambulancia”, apuntó.

Sobre la víctima, agregó: “Estaba con vida, 15 o 20 minutos (después del choque) estuvo con signos vitales. Se podría haber recontra trabajado con el hombre, pero por demorar la ambulancia es que pasa lo que pasa. Nos cambiamos en turnos para poder hacer RCP. Estuvimos mucho rato tratando de sacarlo adelante al hombre pero, lamentablemente, se ve que hasta Paso de la Arena no llegan. Los policías demoran y también las ambulancias”.

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“Lamentable hecho, se podría haber evitado la muerte de este señor”, afirmó.

En una filmación a la que accedió Subrayado se observa que las dos motos circulaban en el mismo sentido por Luis Batlle Berres. Padre e hijo circulaban adelante y quisieron doblar hacia la izquierda para tomar Lomas de Zamora. En ese momento fueron chocados de atrás por la segunda moto que circulaba detrás de ellos y los quiso rebasar.

La víctima fatal fue el padre, de 58 años. Su hijo de 22 (ambos cubanos) resultó lesionado leve. En tanto, la otra moto era conducida por un joven de 19 años que también tuvo lesiones pero sin gravedad.

En la escena trabajó la Policía Científica para el levantamiento de pericias. La Fiscalía buscará determinar responsabilidades.

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