Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya

La mujer argentina de 39 años, embarazada de 30 semanas, murió este viernes a mediodía en el Hospital Centenario de Gualeguaychú. Había resultado herida en el siniestro de tránsito ocurrido en la mañana en el que fallecieron su pareja y una uruguaya, oriunda de Fray Bentos.

El hecho ocurrió en la ruta 136 de Argentina, que une Gualeguaychú y el puente internacional San Martín en el departamento de Río Negro.

El corresponsal de Subrayado Daniel Rojas informó que la mujer, de 48 años, volvía a Uruguay en su vehículo cuando se produjo el choque frontal con el auto que conducía un argentino, que también falleció en el lugar.

En ese otro vehículo el hombre iba con su pareja, embarazada, y un niño de 2 años. Ambos fueron derivados al hospital de Gualeguaychú, donde falleció la mujer, que cursaba un embarazo de 30 semanas. El pequeño permanece internado.

El siniestro de tránsito ocurrió a unos 10 kilómetros del puente internacional, en un momento en el que llovía en toda la zona y la ruta se encontraba con mucha agua sobre el pavimento.

La ruta 136 presenta un estado muy peligroso con acumulación de agua en largos tramos, informó el corresponsal de Subrayado, no tiene una adecuada banquina, y carece de un correcto mantenimiento, pese a ser una carretera internacional.

En el lugar trabajó personal de Gendarmería y bomberos de Argentina. El tránsito al puente San Martín estuvo más de 3 horas cortado, generando una fila de vehículos de más de 2 kilómetros de extensión.