Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado

Un joven de 26 años se desvaneció en la playa y murió este jueves 1º de enero, en el balneario Laguna Merín.
El joven fue trasladado a la policlínica por Prefectura, ante la demora de una ambulancia, informó el vocero de la Armada Nacional.
La información brindada por la Armada Nacional india que personal de Prefectura del balneario recibió un pedido de auxilio por una persona desvanecida, por lo que concurrieron al lugar. La víctima recibió RCP y al constatarse la demora de la ambulancia, el mismo personal de Prefectura la trasladó hacia la policlínica de la localidad, desde donde luego fue derivada en una ambulancia hacia el Hospital de Río Branco.
Fiscalía, a cargo de la doctora Alexandra Bentancour ordenó que se derive a forense.
