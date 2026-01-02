RECIBÍ EL NEWSLETTER
NO ACERCAMIENTO Y NO SALIDA DEL PAÍS

Exdirector de hogar de varones de INAU en Rocha, imputado por presunto abuso a adolescente, cumplirá medidas alternativas

Aunque inicialmente se había dispuesto la prisión preventiva, Apelaciones resolvió sustituirla con prohibición de acercarse a la víctima y la imposibilidad de salir del país.

inau-cartel-logo-fachada-foco-uy.jpg

El exdirector del hogar de varones de INAU en Rocha, imputado por presunto abuso sexual a un adolescente que se encontraba bajo custodia del instituto, pasará a cumplir medidas alternativas.

Aunque inicialmente se había dispuesto la prisión preventiva del imputado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno resolvió sustituirla por medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y la imposibilidad de salir del país, al considerar que estas condiciones son suficientes para disminuir los riesgos procesales.

El hecho investigado ocurrió a mediados de 2024, cuando el acusado aún ejercía como director del hogar. En ese momento, el adolescente denunciante tenía 15 años y llevaba varios meses residiendo bajo amparo de la institución.

La situación denunciada fue que el adolescente se encontraba en ropa interior reparando una bicicleta. Al inclinarse para tomar una herramienta, el director se habría acercado por detrás y le habría tocado la zona perianal.

Tras relatar lo sucedido a una psicóloga de INAU, el adolescente fue trasladado a un centro de Montevideo, mientras que el acusado fue apartado del cargo y asignado a tareas administrativas.

Al momento de su imputación, el hombre se encontraba con licencia médica. Según expresó Fiscalía durante la audiencia de formalización, una pericia determinó que "surge una conducta progresiva de acercamiento y abuso por parte del imputado, lo que refuerza la gravedad de los hechos". La defensa del exdirector apeló tanto la formalización como las medidas, argumentando que el relato del menor "carece de una contextualización clara y no permite identificar los medios típicos propios del delito de abuso sexual". "No surge del relato una intencionalidad sexual", aseguró su abogado.

