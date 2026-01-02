RECIBÍ EL NEWSLETTER
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas

El registro de la temporada que lleva Bomberos y que contabiliza desde el 1 de noviembre, señala que en total se quemaron 2348 hectáreas en todo el país.

&nbsp;

 

Desde el 1 de noviembre, se han quemado 2348 hectáreas en incendios de campo y forestales en todo el país, informó la Dirección Nacional de Bomberos en una conferencia de prensa. En este tiempo, hubo 239 salidas en el interior y 319 en Montevideo.

Solo el 31 de diciembre, uno de los días con mayor registro de temperatura del verano, Bomberos recibió 3205 llamadas por incendios y hubo 44 salidas, con 541 hectáreas quemadas.

En tanto, este jueves 1º de enero, con el arranque de año, hubo 102 hectáreas quemadas y se recibieron 1873 llamadas .

Foto: Subrayado. Casa con peligro de derrumbe en Ciudad Vieja; un detenido.
Seguí leyendo

Dos incendios en el Centro y Ciudad Vieja: una vivienda abandonada quedó con riesgo de colapso

En desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
CERRO LARGO

Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado
se aleja del cargo

Tancredi cuestiona nueva institucionalidad que creó el gobierno para la ciencia y la investigación y se aleja como jerarca
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º

Te puede interesar

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
INFORMÓ LA INTENDENCIA

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas

Dejá tu comentario