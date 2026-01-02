Desde el 1 de noviembre, se han quemado 2348 hectáreas en incendios de campo y forestales en todo el país, informó la Dirección Nacional de Bomberos en una conferencia de prensa. En este tiempo, hubo 239 salidas en el interior y 319 en Montevideo.
Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas
El registro de la temporada que lleva Bomberos y que contabiliza desde el 1 de noviembre, señala que en total se quemaron 2348 hectáreas en todo el país.
Solo el 31 de diciembre, uno de los días con mayor registro de temperatura del verano, Bomberos recibió 3205 llamadas por incendios y hubo 44 salidas, con 541 hectáreas quemadas.
En tanto, este jueves 1º de enero, con el arranque de año, hubo 102 hectáreas quemadas y se recibieron 1873 llamadas .
