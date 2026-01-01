RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes

El aviso del Instituto Uruguayo de Meteorología informa que hay posibilidad de lluvias, granizo y vientos.

nuboso-tormenta-cielo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia de color amarillo por tormentas puntualmente fuertes para la tarde de este jueves.

El fenómeno está previsto para varias localidades de nueve departamentos, hasta las 18:30 o una actualización de la advertencia por parte de Inumet.

Cerro Largo: Todo el departamento.

meteorologia volvio a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Seguí leyendo

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela y Zapicán.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: Cebollati.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Todo el departamento

Una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala el comunicado.

image
Temas de la nota

Lo más visto

video
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
CERRO LARGO

Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado
AJUSTE APORTE AL FONASA

Decreto del Poder Ejecutivo habilita a aumentar cuotas y copagos de mutualista a partir del 1º de enero
VIDEOS

"Nos tiramos por la ventana", un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú

Te puede interesar

Imagen de archivo. 
MALDONADO

Una mujer de 50 años se ahogó y otras dos debieron ser rescatadas en la costa de Solanas
Nos tiramos por la ventana, un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú video
VIDEOS

"Nos tiramos por la ventana", un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú
Manini Ríos cuestionó prisión efectiva para militares en caso Roslik: Un paso más en el proceso de venganza video
CABILDO ABIERTO

Manini Ríos cuestionó prisión efectiva para militares en caso Roslik: "Un paso más en el proceso de venganza"

Dejá tu comentario