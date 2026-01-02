Nubel Cisneros prevé un fin de semana con descenso de temperatura, un alivio para lo que fueron jornadas muy calurosas y pesadas durante la semana, con máximas de 36º a 38º en gran parte del país, incluida la costa sur.
Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º
Nubel Cisneros prevé un fin de semana con descenso de temperatura, pero el Día de Reyes (martes 6 de enero) llega otra vez con mucho calor y máximas por encima de los 30º en todo el país.
Este viernes, sábado y domingo en la costa sur del país las máximas rondarán los 26º. El tiempo seguirá seco y sin lluvias en todo el país.
Pero la semana que viene vuelven a subir las temperaturas, y el Día de Reyes llega otra vez con máximas por encima de 30º en Montevideo, y de 36º a 38º en el resto del país a medida que avanza la semana, adelantó el meteorólogo de Subrayado.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta templada con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, y en el oeste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable las zonas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentándose fresca en la noche.
El sábado comienza fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas sobre las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado continuando fresca en la noche.
El domingo tendremos una mañana fresca con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantiene el tiempo cálido a caluroso, con pasaje de nubosidad hacia la noche por la costa sureste generando ligera inestabilidad.
Viernes 2
Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 18º
Sábado 3
Zona Norte: máxima 32º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 18º
Domingo 4
Zona Norte: máxima 34º y mínima 15º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 15º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º
