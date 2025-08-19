Uruguayo de 90 años fue extraditado de Argentina acusado de abusar sexualmente de niña de 8 en un ómnibus

Un uruguayo de 90 años, que tenía pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol acusado de abusar sexualmente de una niña de 8 en un ómnibus , fue extraditado de Argentina.

En setiembre de 2024, el acusado subió a un ómnibus de la línea 121 con destino a Punta Carretas y se sentó al lado de la víctima, que viajaba con su madre y su hermana, que iban sentadas en otros asientos del coche.

El anciano acorraló a la niña y se aprovechó de ella, tocándola en sus partes íntimas. Al momento de descender del ómnibus, la niña le contó lo ocurrido a su madre, quien realizó la denuncia correspondiente.

Tras ser requerido a nivel internacional, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina logró determinar que el hombre se encontraba en la ciudad de Colón, en Entre Ríos.

En el caso, intervino la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Mariela Montefinale, y tras la orden judicial se logró la detención del acusado en un complejo turístico en la ciudad de Colón. Sometido al proceso de extradición, el hombre fue entregado por las autoridades argentinas a Interpol de Uruguay en el puente internacional José Gervasio Artigas, que une las ciudades de Colón y Paysandú.