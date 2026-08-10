Un niño de 8 años herido en la cara con un disparo de un rifle de aire comprimido

El hecho se produjo este domingo sobre las cuatro y media de la tarde en una casa ubicada en el barrio La Colina, en el departamento de Rivera.

Un niño de 8 años resultó herido tras recibir un disparo de un rifle de aire comprimido en la zona del ojo izquierdo y rápidamente fue trasladado al hospital local, donde permanece internado hasta el momento, estable y fuera de peligro.

Según indicaron fuentes policiales, el niño herido estaba en el domicilio de sus tíos y habría ingresado al dormitorio junto a su hermano de tres años mientras un primo se encontraba en el exterior.

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Al percibir un ruido, el primo regresó al interior de la casa y encontró al niño con sangrado en el ojo izquierdo.

Policía Científica arribó a la casa e incautó un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros por lo que fiscalía dispuso que el caso sea abordado por la Dirección de Investigaciones