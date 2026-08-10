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EN RIVERA

Un niño de 8 años herido en la cara con un disparo de un rifle de aire comprimido

El niño de Rivera fue internado en un centro de salud con una herida en un ojo por el disparo de un rifle de aire comprimido. Está fuera de peligro y se investiga lo sucedido.

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El hecho se produjo este domingo sobre las cuatro y media de la tarde en una casa ubicada en el barrio La Colina, en el departamento de Rivera.

Un niño de 8 años resultó herido tras recibir un disparo de un rifle de aire comprimido en la zona del ojo izquierdo y rápidamente fue trasladado al hospital local, donde permanece internado hasta el momento, estable y fuera de peligro.

Según indicaron fuentes policiales, el niño herido estaba en el domicilio de sus tíos y habría ingresado al dormitorio junto a su hermano de tres años mientras un primo se encontraba en el exterior.

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Al percibir un ruido, el primo regresó al interior de la casa y encontró al niño con sangrado en el ojo izquierdo.

Policía Científica arribó a la casa e incautó un rifle de aire comprimido calibre 5,5 milímetros por lo que fiscalía dispuso que el caso sea abordado por la Dirección de Investigaciones

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