Murió el motociclista que fue embestido por un auto días pasados en La Comercial; se encontraba internado

Falleció el conductor de la moto que fue embestido por un auto el pasado 18 de febrero en la intersección de Joaquín Requena y Rivadavia, en el barrio La Comercial.
El siniestro de tránsito ocurrió el pasado 18 de febrero en en la intersección de Joaquín Requena y Rivadavia.
El hombre de 34 años se encontraba internado desde el día del siniestro de tránsito debido a que sufrió fractura de pierna.
El auto se desplazaba por Joaquín Requena en dirección a Vilardebó, vía que posee preferencia de paso, cuando al llegar a la intersección con Rivadavia, la moto ingresó desde la izquierda sin detener la marcha.
El motociclista fue atendido en el lugar por una unidad de emergencia móvil y derivado a un centro de salud.
En la escena trabajó Policía Científica y Policía de Tránsito, realizándose las pericias correspondientes.
