Murió el motociclista que fue embestido por un auto días pasados en La Comercial; se encontraba internado

Falleció el conductor de la moto que fue embestido por un auto el pasado 18 de febrero en la intersección de Joaquín Requena y Rivadavia, en el barrio La Comercial .

El hombre de 34 años se encontraba internado desde el día del siniestro de tránsito debido a que sufrió fractura de pierna.

El auto se desplazaba por Joaquín Requena en dirección a Vilardebó, vía que posee preferencia de paso, cuando al llegar a la intersección con Rivadavia, la moto ingresó desde la izquierda sin detener la marcha.

Seguí leyendo Motociclista de 73 años sufrió politraumatismos graves tras impactar con un camión en un semáforo

El motociclista fue atendido en el lugar por una unidad de emergencia móvil y derivado a un centro de salud.

En la escena trabajó Policía Científica y Policía de Tránsito, realizándose las pericias correspondientes.