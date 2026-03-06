RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Murió el motociclista que fue embestido por un auto días pasados en La Comercial; se encontraba internado

El siniestro de tránsito ocurrió el pasado 18 de febrero en en la intersección de Joaquín Requena y Rivadavia.

moto-siniestro

Falleció el conductor de la moto que fue embestido por un auto el pasado 18 de febrero en la intersección de Joaquín Requena y Rivadavia, en el barrio La Comercial.

El hombre de 34 años se encontraba internado desde el día del siniestro de tránsito debido a que sufrió fractura de pierna.

El auto se desplazaba por Joaquín Requena en dirección a Vilardebó, vía que posee preferencia de paso, cuando al llegar a la intersección con Rivadavia, la moto ingresó desde la izquierda sin detener la marcha.

Policía Caminera
Seguí leyendo

Motociclista de 73 años sufrió politraumatismos graves tras impactar con un camión en un semáforo

El motociclista fue atendido en el lugar por una unidad de emergencia móvil y derivado a un centro de salud.

En la escena trabajó Policía Científica y Policía de Tránsito, realizándose las pericias correspondientes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
LÍDER DE CABILDO ABIERTO

Manini firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí

Te puede interesar

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas
Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy video
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro aseguró que el plan de seguridad "estaba creado ya el 1º de marzo de 2025" y que "varias medidas" ya se aplican
Orsi convocó Consejo de Ministros para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo
PRESIDENCIA

Orsi convocó Consejo de Ministros para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo

Dejá tu comentario