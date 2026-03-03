RECIBÍ EL NEWSLETTER
TACUAREMBÓ

Motociclista de 73 años sufrió politraumatismos graves tras impactar con un camión en un semáforo

El siniestro de tránsito tuvo lugar en la ruta 5, a la altura del kilómetro 388, en el departamento de Tacuarembó. El conductor del camión no resultó lesionado.

El conductor de una moto resultó lesionado de gravedad tras impactar con un camión en ruta 5, a la altura del kilómetro 388, en el departamento de Tacuarembó.

El camión con productos forestales circulaba por dicha ruta en sentido norte a sur y la motocicleta se desplazaba por la calle Pablo Ríos de oeste a este, cuando al llegar al semáforo y por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos chocaron en forma fronto-lateral.

El conductor de la moto, un hombre de 73 años, sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital de Tacuarembó.

El camión tractor era conducido por un hombre, de 43 años, que resultó ileso; el control de alcoholemia arrojó resultado negativo.

