Roban cables de cargadores de vehículos eléctricos e investigan si hay una organización delictiva detrás

Según los vecinos de Palermo, el robo fue sobre la madrugada de este sábado. El viernes por la tarde hubo vehículos cargando, pero ya el sábado no estaban los cables ni las mangueras de carga.

Este punto de carga está ubicado en el cruce de La Cumparsita y Javier Barrios Amorín, y cuenta con cuatro cargadores de vehículos eléctricos.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, si bien hay eventos aislados, también hay información como para sospechar que existen organizaciones que se dedican a este tipo de robos, que duran aproximadamente 30 segundos.

Estos actos delictivos dejan sin servicio el punto de carga entre 10 y 20 días. Las autoridades ya están evaluando medidas para reducir este tipo de robos y daños. Por ejemplo, se piensa instalar los cables con fundas anticorte.

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