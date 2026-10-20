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Un joven de 21 años fue atacado a tiros en Verdisol: recibió un disparo en la cabeza y está grave

Cuando una ambulancia ingresaba al complejo de viviendas se escucharon varios disparos y los médicos hallaron a la víctima. Luego, la Policía halló un vehículo que anduvo en la zona y llevó a sus dos ocupantes hacia una dependencia policial.

Foto: Subrayado. Verdisol, Montevideo.

Foto: Subrayado. Verdisol, Montevideo.

Un joven de 21 años recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza, y se encuentra grave, con pérdida de masa encefálica. El ataque a tiros fue sobre las 22:00 de este lunes en el barrio montevideano Verdisol.

Médicos que ingresaban en ambulancia al complejo de viviendas existente allí, escucharon disparos y encontraron a la víctima y la trasladaron a un hospital en estado muy grave. A su vez, la Policía acudió en apoyo.

Mediante cámaras del Ministerio del Interior se observa a un auto saliendo desde el lugar de la balacera, cerca de avenida Mendoza y Aparicio Saravia. La Policía ubicó al vehículo, que tenía varios impactos de bala y a dos jóvenes de 21 y 23 años quienes dijeron que fueron atacados a tiros cuando estaban en Verdisol. Con ellos había una tercera persona que, según agregaron, resultó baleada, pero no aportaron más datos.

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El vehículo y los dos jóvenes fueron llevados a una dependencia policial para continuar con la investigación.

En la escena del ataque, la Policía Científica halló 10 casquillos y perició el vehículo incautado en busca de evidencia para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Mientras, las autoridades monitorean el estado de salud del baleado, quien tiene un antecedente penal por intento de hurto. Según dijeron sus familiares, es consumidor de drogas.

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