Murió el histórico percusionista uruguayo Mario "Chichito" Cabral y Ruben Rada lo despidió en redes

Mario “chichito” cabral tenía 89 años. Este histórico percusionista uruguayo fue miembro de importantes bandas, como “el kinto”, “tótem” y “ moonlights”, además de cultivar una extensa carrera solista.-

Mario "Chichito" Cabral había nacido en 1937 en el Cerrito de la Victoria y desde pequeño comenzó a experimentar con la percusión.

Cuando su familia se mudó al barrio La Mondiola, comenzó a tocar el bongó, inspirado por la música afrocubana que se convirtió en una influencia fundamental en su obra.

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Cabral fundó y dio nombre a El Kinto, la banda que dio origen al candombe rock en la que también participaban Ruben Rada y Eduardo Mateo.

Junto a Rada también integró Tótem, conjunto al que también dio nombre, anécdota que Tada eligió para despedirlo: "Ayer nos dejó el enorme Mario "Chichito" Cabral… un amigo, un maravilloso personaje. Un abrazo enorme y sincero a su familia, a sus seres queridos, a todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él música y vida".

"Chichito fue muy importante en la música uruguaya siendo integrante del Kinto y de Tótem. Junto a Eduardo Mateo crearon "el toco", ese ritmo único, y juntos empezamos a usar las tumbadoras para tocar candombe rock".

"Fue autor de "Don Pascual", "Orejas", "Días de esos", entre otras".

"En Tótem… el nombre lo puso él. Estábamos en un boliche, buscando nombre, y chichito saltó: "¡Tótem!". Después nos explicó: todos tenemos música".

"Dicen que cuando chichito estaba viviendo en Hamburgo, andaba por todos lados con su bongó (porque no se fiaba de dejarlo en el lugar donde se quedaba), y un día fue a un club nocturno a ver una banda que ensayaba, y el vocalista le pidió si podía hacer una base latina para un tema que estaban probando… y parece que esa banda eran los Rolling Stones!".

"Encontrase con chichito en cualquier lado siempre era una fiesta. Podría hablar horas y horas de chichito, pero hoy toca despedirte, hermano, con el amor de siempre".

"Gracias por todo, chichito. Todos tenemos música", escribió Rada en su perfil de Instagram.

En abril, Rada había anunciado a Subrayado que estaba programando el retorno de Tótem, aunque había aclarado que Cabral hacía años que no subía a los escenarios. El percusionista estuvo lidiando durante años con una enfermedad y con el dolor del asesinato de su hijo en 2019. Era el padre del artista del grafiti, Plef.