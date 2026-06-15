Murió a los 77 años Anne Schedeen, la actriz que interpretó a Kate Tanner en la serie Alf

La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por interpretar a Kate Tanner, la madre de la familia protagonista de la popular serie Alf, murió a los 77 años. La noticia fue anunciada por sus familiares este domingo en una publicación en Facebook.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, expresaron en el mensaje.

Y agregaron: “Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella”, señalaron sus familiares. Y afirmaron que su presencia permanece en los recuerdos, sus obras de arte, esculturas, pinturas, vestuarios y creaciones artesanales.

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La muerte de Schedeen también fue confirmada por su agente, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency. “Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos”, expresó.

Anne Schedeen nació como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949. Creció en una granja ubicada en las afueras de Portland, en el estado de Oregón, y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel en Alf, una de las comedias televisivas más populares de finales de la década de 1980.