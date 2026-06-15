RECIBÍ EL NEWSLETTER
Actriz estadounidense

Murió a los 77 años Anne Schedeen, la actriz que interpretó a Kate Tanner en la serie Alf

La noticia fue confirmada por su familia a través de una publicación en Facebook y por su representante, Tom Markley.

Sus familiares destacaron su energía creativa, humor e impacto artístico.

Sus familiares destacaron su energía creativa, humor e impacto artístico.

La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por interpretar a Kate Tanner, la madre de la familia protagonista de la popular serie Alf, murió a los 77 años. La noticia fue anunciada por sus familiares este domingo en una publicación en Facebook.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, expresaron en el mensaje.

Y agregaron: “Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella”, señalaron sus familiares. Y afirmaron que su presencia permanece en los recuerdos, sus obras de arte, esculturas, pinturas, vestuarios y creaciones artesanales.

Foto: AFP. 
Seguí leyendo

Limpiar la tribuna antes de irse, el aplaudido hábito japonés que reaparece en el Mundial

La muerte de Schedeen también fue confirmada por su agente, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency. “Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos”, expresó.

Anne Schedeen nació como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949. Creció en una granja ubicada en las afueras de Portland, en el estado de Oregón, y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel en Alf, una de las comedias televisivas más populares de finales de la década de 1980.

Temas de la nota

Lo más visto

video
URUGUAY, ENTRE CONVENCIÓN Y ANDES

Atentado con explosivo en la Caja Militar: un hombre llegó caminando, dejó el artefacto y se fue a pie
A PARTIR DE SETIEMBRE

Banco Central resolvió adoptar dos medidas para incentivar el ahorro en pesos y ampliar el crédito a familias y empresas
SINIESTRO FATAL COLONIA PALMA

Una mujer murió, dos menores y dos mayores internados tras despistar y volcar en ruta 3, Artigas
EN FLORIDA

Sánchez sobre críticas de la oposición en seguridad: "No se hace todo en un año; deberían reconocer que los delitos disminuyeron"
Homicidio en montevideo

Hallan muerto a un joven tras un ataque a tiros en Peñarol; en la escena quedaron 20 casquillos

Te puede interesar

Atentado a la Caja Militar. Foto: María Eugenia Scognamiglio. video
URUGUAY, ENTRE CONVENCIÓN Y ANDES

Atentado con explosivo en la Caja Militar: un hombre llegó caminando, dejó el artefacto y se fue a pie
Foto: Subrayado. Casa donde fue hallada la víctima, en barrio Peñarol.
Homicidio en montevideo

Hallan muerto a un joven tras un ataque a tiros en Peñarol; en la escena quedaron 20 casquillos
Bielsa. Foto: AFP
EL DEBUT DE URUGUAY

Bielsa dijo que Uruguay jugará hoy con línea de cuatro, tres volantes, "dos extremos y un 9"

Dejá tu comentario