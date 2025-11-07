Arturo de la Cruz Feliciani falleció este viernes a los 88 años tras haber estado internado en CTI por una infección respiratoria. Era la cara icónica de la televisión, del teatro y de nuestra cultura.
Chichita, Julio Pedemonte, El Mago: algunos de los personajes que inmortalizó Cacho de la Cruz
Este viernes, Uruguay perdió a una de sus máximas figuras. Cacho falleció a los 88 años, considerado la cara icónica de la televisión, del teatro y de nuestra cultura.
En su extensa trayectoria en televisión, Cacho de la Cruz inmortalizó a recordados personajes de humor.
Su estilo inconfundible como conductor de televisión marcó una época en la pantalla chica, entre vestuarios, maquillaje y diferentes voces Cacho de la Cruz inmortalizó icónicos personajes.
Seguí leyendo
Biógrafo de Cacho de la Cruz lo recordó como "un tipo que irradiaba luz y que cuidaba a sus amigos"
Chichita y sus recetas, con confusión y humor lograba entrevistas imperdibles. Y, ¿cómo olvidar a Julio Pedemonte y la cámara viajera?, y a su dupla con El Pampa González.
Todos ellos junto a El Mago, François Sapeau, Ulises el Infalible, formaron parte de la historia del humor uruguayo.
Temas de la nota
Lo más visto
CONFERENCIA DE PRENSA
Danza: "He decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional (...) dedicarme de lleno a la función"
INCLUYE MOVILIZACIONES
Sindicato de maestros resolvió un nuevo paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Montevideo
INTERIOR PIDE COLABORACIÓN
Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó
LAS PIEDRAS
"La saqué barata": el relato de Olga, fue embestida por un ómnibus, terminó abajo del vehículo y sobrevivió
FLORIDA
Dejá tu comentario