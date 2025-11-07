RECIBÍ EL NEWSLETTER
FIGURA ICÓNICA DE LA TELEVISIÓN

Chichita, Julio Pedemonte, El Mago: algunos de los personajes que inmortalizó Cacho de la Cruz

Este viernes, Uruguay perdió a una de sus máximas figuras. Cacho falleció a los 88 años, considerado la cara icónica de la televisión, del teatro y de nuestra cultura.

Arturo de la Cruz Feliciani falleció este viernes a los 88 años tras haber estado internado en CTI por una infección respiratoria. Era la cara icónica de la televisión, del teatro y de nuestra cultura.

En su extensa trayectoria en televisión, Cacho de la Cruz inmortalizó a recordados personajes de humor.

Su estilo inconfundible como conductor de televisión marcó una época en la pantalla chica, entre vestuarios, maquillaje y diferentes voces Cacho de la Cruz inmortalizó icónicos personajes.

Chichita y sus recetas, con confusión y humor lograba entrevistas imperdibles. Y, ¿cómo olvidar a Julio Pedemonte y la cámara viajera?, y a su dupla con El Pampa González.

Todos ellos junto a El Mago, François Sapeau, Ulises el Infalible, formaron parte de la historia del humor uruguayo.

