Un camionero de 28 años resultó lesionado tras perder el dominio y volcar el vehículo cargado de arena que conducía por ruta 12 en Florida.
Camión cargado con arena volcó y la cabina quedó ruedas para arriba; su conductor resultó lesionado
El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 5 de la ruta 12. El camionero fue trasladado por precaución a una mutualista de la ciudad de Florida.
El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 5. El vehículo circulaba hacia el oeste con su carga completa cuando, por causas que se investigan, volcó y la cabina quedó con las cuatro ruedas para arriba, pero la zorra con la carga quedó en posición normal.
El conductor del camión y único ocupante del vehículo sufrió traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y fue trasladado por precaución a una mutualista de la ciudad de Florida. El control de alcoholemia dio resultado cero.
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