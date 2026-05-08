Camión cargado con arena volcó y la cabina quedó ruedas para arriba; su conductor resultó lesionado

Un camionero de 28 años resultó lesionado tras perder el dominio y volcar el vehículo cargado de arena que conducía por ruta 12 en Florida.

El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 5. El vehículo circulaba hacia el oeste con su carga completa cuando, por causas que se investigan, volcó y la cabina quedó con las cuatro ruedas para arriba, pero la zorra con la carga quedó en posición normal.

El conductor del camión y único ocupante del vehículo sufrió traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y fue trasladado por precaución a una mutualista de la ciudad de Florida. El control de alcoholemia dio resultado cero.

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