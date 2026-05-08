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RUTA 12, FLORIDA

Camión cargado con arena volcó y la cabina quedó ruedas para arriba; su conductor resultó lesionado

El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 5 de la ruta 12. El camionero fue trasladado por precaución a una mutualista de la ciudad de Florida.

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Un camionero de 28 años resultó lesionado tras perder el dominio y volcar el vehículo cargado de arena que conducía por ruta 12 en Florida.

El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes a la altura del kilómetro 5. El vehículo circulaba hacia el oeste con su carga completa cuando, por causas que se investigan, volcó y la cabina quedó con las cuatro ruedas para arriba, pero la zorra con la carga quedó en posición normal.

El conductor del camión y único ocupante del vehículo sufrió traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y fue trasladado por precaución a una mutualista de la ciudad de Florida. El control de alcoholemia dio resultado cero.

Murió el conductor de un camión que transportaba ganado tras volcar en ruta 13 de Lavalleja. Foto: Policía Caminera.
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