Murió el afamado escritor Paul Auster, el maestro de "La trilogía de Nueva York"

De ojos pronunciados y expresivos, Auster adquirió estatus de culto en los 1980 y 1990 gracias a la renombrada "La trilogía de Nueva York" o su película "Smoke", centrada en unas almas perdidas que frecuentan una tienda de tabaco de Brooklyn.

Entre sus galardones destacan el nombramiento como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Alabada por intelectuales, su obra llegó también al público de masas. Su treintena de libros, traducidos a más de 40 idiomas, pueden encontrarse tanto en tiendas de aeropuertos como en listas de lectura universitarias.

En marzo de 2023, su esposa Siri Hustvedt anunció que fue diagnosticado con un cáncer, el colofón de unos años trágicos en la recta final de su vida.

Su nieta de diez meses había muerto en 2021 después de ingerir heroína. Y su hijo Daniel, padre de la niña y acusado de homicidio involuntario, falleció por una sobredosis apenas diez meses después.

Para su amiga Lyden, Auster fue un "escritor de escritores" que cubrió "con palabras todas las facetas de la pérdida, la soledad, las alegrías y las penas de la vida".

"Nunca perdió el contacto con el sufrimiento humano y eso lo convirtió en el amado escritor que ha sido", afirmó.

Paul Auster, historias de padre e hijo

Auster creció en Newark, Nueva Jersey, y era hijo de inmigrantes judíos-polacos. Se mudó a Nueva York para asistir a la Universidad de Columbia y tras graduarse pasó cuatro años en Francia, donde vivió haciendo traducciones mientras perfeccionaba su oficio como escritor.

Pasó por momentos particularmente oscuros en la década de 1970 cuando se casó y cuatro años más tarde se divorció de la cuentista estadounidense Lydia Davis, con quien tuvo a Daniel.

"Me había topado contra un muro en mi trabajo. Estaba bloqueado y miserable, mi matrimonio se estaba desmoronando, no tenía dinero. Estaba acabado", dijo a The New York Times en 1992.

El punto de inflexión se dio en 1979 con la repentina muerte de su padre, cuya herencia le permitió dedicarse a la escritura.

Auster publicó en 1982 "La invención de la soledad", una reflexión inquietante sobre las relaciones padre-hijo, un tema recurrente en la obra de Auster.

El libro fue un éxito entre los críticos y desató el talento de Auster. El mismo año se casó con Hustvedt, y ambos se convirtieron en una de las parejas de intelectuales más famosas de Nueva York.

- La Trilogía de Nueva York -

Su gran avance se produjo con "La trilogía de Nueva York", un giro filosófico en el género policíaco que presenta a un turbio cuarteto de detectives privados llamados Blue, Brown, Black y White.

En los siguientes años seguiría en la senda de sus travesuras existenciales con obras como "El Palacio de la Luna" (1989), "La música del azar" (1990) y "Leviatán" (1992).

Otras obras destacadas son "El libro de las ilusiones" (2002) o "Brooklyn follies" (2005), en el que un superviviente de cáncer de pulmón busca un lugar para morir tranquilo en el Brooklyn de su infancia.

Su don para crear diálogos agudos (a base de una edición despiadada para ajustar el ritmo de las frases) fue clave para el éxito de "Smoke", la película que escribió y codirigió en la que retrataba al dueño de una tabaquería de Brooklyn interpretada por Harvey Keitel.

También codirigió la continuación, "Humos del vecino", que volvió a contar con Keitel, junto a Jim Jarmusch, Michael J. Fox, Madonna y Lou Reed.

En 2017 rompió con su estilo conciso para publicar un tomo de 866 páginas, "4 3 2 1", que describe la sociedad estadounidense a través de la vida de un hombre común, Archie Ferguson.

Auster la presentó como su obra maestra, aunque no toda la crítica coincidió con su juicio.

En 2023 publicó junto a su yerno fotógrafo Spencer Ostrander "Bloodbath Nation" sobre la violencia armada en Estados Unidos, con textos que acompañan las instantáneas tomadas en tiroteos masivos en el país.

En ese libro reveló que su abuela había matado a tiros a su abuelo en 1919, pero que evitó ir a prisión y criar a sus cinco hijos argumentando locura temporal.

