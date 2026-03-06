RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO MEDIO ORIENTE

Ejército de Israel anuncia lanzamiento de ataque "a gran escala" sobre Teherán

El anuncio de la nueva ofensiva llegó justo después de que el ejército dijera que había detectado otra andanada de misiles iraníes dirigida hacia Israel.

Israel anunció este sábado el lanzamiento de ataques "a gran escala" contra objetivos en Teherán, mientras que la radiotelevisión estatal iraní informó de una explosión en la zona oeste de la ciudad.

"Las fuerzas israelíes han comenzado una ola de ataques a gran escala" contra objetivos gubernamentales en la capital iraní, señaló un comunicado militar israelí.

Estados Unidos e Israel aseguran que la respuesta de Irán en la guerra se está debilitando

Se escuchó una serie de explosiones en Tel Aviv después de estos disparos iraníes, aparentemente procedentes de la interceptación de los misiles por parte de las defensas israelíes.

El servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom, declaró no tener información sobre víctimas.

El ejército publicó después un comunicado en el que señalaba que los habitantes podían abandonar sus refugios "en todas las regiones del país".

FUENTE: AFP

