RECIBÍ EL NEWSLETTER

Murió el actor Eric Dane, recordado por su papel en "Grey's Anatomy"; tenía ELA

La familia del actor comunicó su muerte en las últimas horas. Su trabajo también lo llevó por papeles en "Euphoria".

Eric Dane. Foto: AFP

Eric Dane. Foto: AFP

El actor Eric Dane, recordado por su papel de cirujano plástico en la serie "Grey's Anatomy", murió a los 53 años, informaron el jueves medios de Estados Unidos.

El año pasado, Dane anunció que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el trastorno neurológico conocido también como enfermedad de Lou Gehrig.

"Con profundo pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", dijo la familia del actor estadounidense en un comunicado citado por la cadena CBS y otros medios.

Foto: FocoUy. 
Seguí leyendo

Noche libre en el Teatro de Verano y comienza la Liguilla del Carnaval: estos son los clasificados

Dane, que nació en San Francisco, debutó en televisión en un episodio de 1991 de la serie "Salvado por la campana".

Comenzó a interpretar el papel que lo lanzó a la fama en "Grey's Anatomy" en 2006, cuando dio vida al cirujano Mark Sloan.

Apareció en 139 episodios hasta 2021. También participó en el drama de HBO "Euphoria".

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
RECLAMÓ POR HERRAMIENTA DE NOTIFICACIÓN

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"
LAVALLEJA

Choque entre dos camiones con remolque dejó a un conductor de 64 años fallecido y uno de 35 salió ileso
FLOR DE MAROÑAS

Bala perdida ingresó a vivienda e impactó contra un termo: "Me salvé, tuve suerte; nací de vuelta", dijo dueño de casa

Te puede interesar

Fotos difundidas por la Intendencia de Maldonado. 
MALDONADO

Guardavidas rescató a dos niños y tres adultos luego de que un catamarán se dio vuelta en Punta del Este
Captura de video cedido a Subrayado.
COMUNICADO

"La violencia no tiene lugar en el deporte": Federación de Básquetbol repudió incidentes tras el clásico
Captura de videos cedidos a Subrayado. video
Hay filmaciones

Disturbios tras el partido entre Unión Atlética y Malvín: hinchas tiraron piedras y botellas contra jugadores e hinchas

Dejá tu comentario