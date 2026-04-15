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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros anuncia la llegada de lluvias y tormentas fuertes, que persisten hasta el jueves inclusive

Nubel Cisneros prevé que las lluvias y tormentas comiencen por el norte y se extiendan al resto del país en las próximas horas. Continúan el jueves, con marcado descenso de temperatura.

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Nubel Cisneros prevé que las lluvias y tormentas comiencen este miércoles por el norte y se extiendan al resto del país en las próximas horas. Continúan el jueves, con marcado descenso de temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad, acompañada de tormentas y lluvias aisladas principalmente en el norte y litoral. La tarde seguirá con mucha nubosidad generalizándose la inestabilidad con persistencia de tormentas y lluvias, presentando periodos de mejoras temporarias.

El jueves continuará inestable en la mañana con tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con lluvias y lloviznas, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura.

Otro ciclón extratropical, como el del miércoles 8 de abril (foto) se anuncia para este miércoles 15. Foto: Eduardo Castro, Subrayado.
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El viernes comienza fresco con restos de nubosidad en la costa sureste lo que en la mañana mantendrá inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo ventoso con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

Miércoles 15

Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 18º

Zona Metrpolotiana: máxima 20º y mínima 18º

Jueves 16

Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 21º y mínima 16º

Zona Metrpolotiana: máxima 20º y mínima 18º

Viernes 17

Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º

Zona Metrpolotiana: máxima 20º y mínima 18º

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