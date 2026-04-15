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Hermanas de Moisés Martínez se reunieron con el presidente Orsi: "Él se solidariza y está siguiendo el caso de cerca"

"Valoramos positivo, entendemos importante que se haya tomado el tiempo de poder recibirnos, pero es algo que él nos dijo y que nosotras entendemos, que los poderes están separados, y él en eso no puede incidir", explicó Sara.

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Sara y Ana Martínez, las hermanas de Moisés, el joven que fue condenado por matar a su padre tras años de abuso, fueron recibidas por el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.

"Valoramos positivo, entendemos importante que se haya tomado el tiempo de poder recibirnos, pero es algo que él nos dijo y que nosotras entendemos, que los poderes están separados, y él en eso no puede incidir. Lo que resta es esperar en el Tribunal de Apelaciones y en Casación en caso de que se tenga que llegar a eso", dijo Sara en diálogo con Subrayado.

Además, se refirieron a la posibilidad del indulto planteado por legisladores de la oposición en el Parlamento, que solicitaron un informe para analizar la aplicabilidad para este caso.

legisladores solicitaron informe sobre posibilidad de aplicar indulto parlamentario a moises martinez
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Legisladores solicitaron informe sobre posibilidad de aplicar indulto parlamentario a Moisés Martínez

"También nos explicaba que en caso de poder darse, ahora no es el momento, sino que hay que esperar a que actúe la Justicia", señaló la joven.

"Agradecerle que nos haya recibido, está muy familiarizado con el caso porque lo viene siguiendo desde hace tiempo, pero es como decía mi hermana, él no puede meterse", explicó Ana. "Él se solidariza y está siguiendo el caso de cerca", añadió.

La reunión fue por intermedio de la activista Andrea Tuana, señaló Sara.

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