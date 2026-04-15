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Proceso judicial

"Se está trabajando de la forma más justa y correcta, llamo a la calma", dice abogada de familia del delivery

“Fue un cuchillo el arma que se utilizó”, afirmó la abogada de la familia de Juan Carlos Mendoza, el repartidor asesinado el lunes.

Foto: Subrayado. Libia Solorzano, abogada.

Foto: Subrayado. Libia Solorzano, abogada.

Foto: Subrayado. Libia Solorzano, abogada.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Audiencia de imputación este miércoles.

La abogada de la familia del repartidor asesinado en el Centro el lunes, Libia Solorzano, llamó a la “calma” y la “tranquilidad” de la población porque el caso “se está trabajando de la forma más justa y correcta”, señaló.

“La medida (de imputación con prisión preventiva) me parece exacta para la investigación”, señaló. Agregó que la defensa del victimario había pedido una medida cautelar de prisión domiciliaria, que fue negada por el juez.

Libia Solorzano afirmó que el arma homicida —que no ha sido encontrada— fue un cuchillo y no un destornillador como había señalado en primera instancia el imputado. “Es un agravante que haya ido a buscar el arma blanca”, apuntó.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Audiencia de imputación el 15 de abril de 2026.
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La defensa se comunicó este miércoles con la familia de Juan Carlos Mendoza, quienes asistían por estas horas al cementerio, tras el velatorio que se realizó el martes.

Respecto de la mujer que circulaba con el imputado —su pareja— en el auto al momento del homicidio, si cabe alguna responsabilidad Solorzano respondió: “Lo estamos conversando, quedó (a cargo de) Fiscalía”. La mujer está en libertad.

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Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Audiencia de imputación este miércoles.

El imputado estaba detenido desde la noche del lunes cuando ocurrió el crimen. Según la información policial, el conductor del auto Renault Logan blanco discutió con el repartidor, que estaba en una moto, y lo apuñaló en plena calle. El crimen quedó filmado en una cámara de seguridad de la cuadra —también un testigo filmó desde un balcón— y la Policía Científica trabajó en la escena.

Por este caso, la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya convocó a una movilización que se realizó en la tarde del martes en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo de justicia y mejores condiciones de seguridad para el sector.

El velatorio de Mendoza se realizó en la tarde noche del martes en el barrio Cordón, adonde asistieron decenas de repartidores en sus motos.

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