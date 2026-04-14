MTOP aplicará fiscalización de velocidad promedio en rutas: director de Vialidad explicó cómo funciona

El Ministerio de Transporte ( MTOP ) avanza firmemente en la aplicación y fiscalización de la velocidad promedio en ruta ; esto se hará mediante radares y cámaras en rutas nacionales.

El objetivo es que quede en ejercicio a partir de este año y se trabaja en conjunto con el LATU para establecer todos los procesos.

"La propuesta que hicimos es comenzar no solo a medir velocidad puntual o velocidad de punto, que es lo que miden los radares actualmente, sino lo que llamamos velocidad de tramo: definir un tramo, que tiene una velocidad máxima asociada, y medir el tiempo en el que se circula a esa velocidad. Conociendo la distancia y calculando el tiempo uno puede determinar lo que fue la velocidad media, y si esta se supera, incluyendo las tolerancias a la velocidad permitida, podría multarse por velocidad media y no por velocidad puntual", detalló el director de Vialidad, Federico Magnone.

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Explicó que "por tecnología se puede aplicar" pero trabajan en certificar "todos los procesos".

El director de vialidad habló sobre las posibles zonas de medición y el objetivo, que si bien pierde velocidad, entienden que mejorará la agilidad en el tránsito. También se refirió a qué es lo que fiscaliza un radar actualmente.

"Tenemos algunos lugares por donde entendemos que habría que empezar, sobre todo por donde hay más siniestros o porque el punto es más indicado para velocidad de tramo que puntual", indicó.