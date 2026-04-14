El Ministerio de Transporte (MTOP) avanza firmemente en la aplicación y fiscalización de la velocidad promedio en ruta; esto se hará mediante radares y cámaras en rutas nacionales.
MTOP aplicará fiscalización de velocidad promedio en rutas: director de Vialidad explicó cómo funciona
El director señaló que "por tecnología se puede aplicar" pero trabajan en certificar "todos los procesos" en conjunto con el LATU.
El objetivo es que quede en ejercicio a partir de este año y se trabaja en conjunto con el LATU para establecer todos los procesos.
"La propuesta que hicimos es comenzar no solo a medir velocidad puntual o velocidad de punto, que es lo que miden los radares actualmente, sino lo que llamamos velocidad de tramo: definir un tramo, que tiene una velocidad máxima asociada, y medir el tiempo en el que se circula a esa velocidad. Conociendo la distancia y calculando el tiempo uno puede determinar lo que fue la velocidad media, y si esta se supera, incluyendo las tolerancias a la velocidad permitida, podría multarse por velocidad media y no por velocidad puntual", detalló el director de Vialidad, Federico Magnone.
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Explicó que "por tecnología se puede aplicar" pero trabajan en certificar "todos los procesos".
El director de vialidad habló sobre las posibles zonas de medición y el objetivo, que si bien pierde velocidad, entienden que mejorará la agilidad en el tránsito. También se refirió a qué es lo que fiscaliza un radar actualmente.
"Tenemos algunos lugares por donde entendemos que habría que empezar, sobre todo por donde hay más siniestros o porque el punto es más indicado para velocidad de tramo que puntual", indicó.
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