Murió por coronavirus Peter Sutcliffe, uno de los peores criminales en la historia del Reino Unido

Las 13 víctimas asesinadas por Peter Sutcliffe (desde arriba a la izquierda hacia la derecha): Wilma McCann, Jayne McDonald, Yvonne Pearson, and Patricia Atkinson. Josephine Whitaker, Vera Millward, Jacqueline Hill, Barbara Leach and Marguerite Walls. Irene Richardson, Helen Rytka, Emily Jackson and Jean Jordan