El conductor de un tractor agrícola murió este martes de tarde en la ruta 81, en la localidad de San Antonio, en el departamento de Canelones.
Murió conductor de tractor agrícola tras protagonizar siniestro en ruta 81, en San Antonio
Información primaria de Policía Caminera indica que hay dos vehículos más involucrados. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 30.800.
Información primaria de Policía Caminera indica que el siniestro fue protagonizado por dos autos y el tractor. Este último volcó ocasionando la muerte del hombre.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 30.800.
Seguí leyendo
Siniestro grave en la Interbalnearia: dos lesionados luego de que reventó el neumático de la moto en la que circulaban
La ruta permanece totalmente cortada.
Temas de la nota
Lo más visto
TENSIÓN EN EUROPA
Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
CIUDAD DE FLORIDA
Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
fue detenido
Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras
CANELONES
Dejá tu comentario