CANELONES

Murió conductor de tractor agrícola tras protagonizar siniestro en ruta 81, en San Antonio

Información primaria de Policía Caminera indica que hay dos vehículos más involucrados. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 30.800.

Policía Caminera

Policía Caminera

El conductor de un tractor agrícola murió este martes de tarde en la ruta 81, en la localidad de San Antonio, en el departamento de Canelones.

Información primaria de Policía Caminera indica que el siniestro fue protagonizado por dos autos y el tractor. Este último volcó ocasionando la muerte del hombre.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 30.800.

