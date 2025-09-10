Murió Charlie Kirk tras ser baleado en una universidad de Estados Unidos, informó Donald Trump

Charlie Kirk, aliado de Trump, fue asesinado en una universidad de Estados Unidos. Foto: AFP

El joven de derecha e influencer Charlie Kirk , un importante aliado del presidente Donald Trump , murió tras ser herido de bala este miércoles en un acto público en una universidad de Estados Unidos . Quien informó la noticia de la muerte fue el propio presidente norteamericano.

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, señalaron CNN y Fox News.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Seguí leyendo Puesto de persona más rica del mundo de Elon Musk amenazado: quién es Larry Ellison y su vínculo con el dueño de Tesla

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", escribió Trump.

"Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido", decía la alerta, según el medio local Deseret News.

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

"La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo", declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

Con tan solo 31 años, Kirk tenía una influencia enorme en la política estadounidense y había contribuido al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

donald-trump-y-charlie-kirk-afp

FUENTE: AFP