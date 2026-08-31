Municipio de Colón niega haber presentado una denuncia por HIF Global; dice que solo pidió información y que ya fue contestada

El Municipio de Colón, en Entre Ríos, Argentina, negó haber presentado una denuncia contra la instalación en Paysandú de la empresa HIF Global, y en un comunicado aclara que solo pidió información del proyecto a Uruguay a través de un organismo internacional de la Cepal llamado Comité de Escazú.

La municipalidad vecina a Paysandú agrega en el comunicado, al que accedió Subrayado, que una vez obtenida la información por parte de Uruguay, y decidida la relocalización de la futura planta de hidrógeno verde, se desistió de cualquier otra acción ante ese organismo.

Esta decisión de Colón de no presentar ninguna otra acción por HIF Global fue notificada al gobierno uruguayo el 25 de agosto, cuando el Comité de Escazú acusó recibo de la decisión del Municipio de desistir de cualquier otra consulta.

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El viernes 28 de agosto el presidente Orsi dijo en rueda de prensa en Guichón, Paysandú, que en Argentina se había retirado la “denuncia penal”.

“Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”, dijo el mandatario.

El sábado 29 la fiscal federal de Argentina Josefina Minatta dijo en varios medios locales, y luego a Subrayado, que la denuncia presentada junto a diputados de Entre Ríos seguía en pie y no había sido levantada.

Desde el gobierno uruguayo se informó entonces que había dos denuncias, una presentada por la fiscal y otra presentada por la viceintendenta de Colón, María Dalleves.

Ante esta información, publicada en varios medios uruguayos, el Municipio de Colón dijo que nunca presentó una denuncia, y que sí solicitó información a Uruguay a través del Comité de Escazú.

“El Municipio de Colón desconoce a qué denuncia se refiere el presidente de Uruguay”, dice el comunicado en su encabezado, y agrega: “En ningún momento desde el Municipio local se efectuó una denuncia penal, ni ningún otro tipo de denuncia”.

“A principios de año fue solicitado formalmente acceso al expediente. Para lograr eso se hicieron varios tipos de presentaciones, y uno de ellos fue una solicitud de comunicación al Comité de Escazú (organismo creado por el Tratado de Escazú), para que solicite al Uruguay que nos dé intervención en el expediente”, dice el comunicado oficial.

“Con posterioridad a dicha solicitud, el gobierno uruguayo nos dio intervención y, de hecho, nos contestaron, razón por la cual la instancia del Comité de Escazú ya no era necesaria, lo cual comunicamos a dicho organismo”, agrega el Municipio.

“Nuestra posición y comportamiento ha sido siempre el mismo desde el primer momento, y es respetar los canales diplomáticos para la resolución de este conflicto y, de hecho, es lo que hasta ahora nos ha dado resultado, ya que nuestra solicitud de relocalización fue atendida siempre por vías institucionales. En las únicas reuniones oficiales entre Argentina y Uruguay estuvieron presentes los cancilleres de ambos países, el gobernador, intendentes de Paysandú y de Colón y funcionarios”, dice el comunicado, y finaliza: “Es un tema muy caro a nuestras emociones y que ya se encuentra en vías de solución, y que lamentablemente es nuevamente utilizado para hacer política electoral, y encima en base a mentiras”.

En el gobierno uruguayo entienden que pudo haber un mal entendido en cuanto a los términos legales utilizados en uno y otro país.

Nota: El Acuerdo de Escazú tiene un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC) del tratado internacional. Su objetivo es “promover la implementación del tratado y ayudar a los países a cumplir con sus obligaciones”, dice su página web, y señala que “es un órgano de carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo”.