Fiscal de Argentina asegura que sigue adelante con la denuncia por la planta de HIF Global en Paysandú

La fiscal federal de Argentina Josefina Minatta dijo a Subrayado este sábado de noche que la denuncia penal presentada por ella y varios diputados de la provincia de Entre Ríos contra la instalación de HIF Global en Paysandú sigue adelante y no fue levantada.

“La denuncia no fue retirada, y no será retirada mientras Uruguay no informe a Argentina los detalles del proyecto y su impacto ambiental, y que ese impacto no dañe nuestra biodiversidad”, dijo la fiscal.

Subrayado consultó a la magistrada por la información que este sábado de tarde publicaron varios medios argentinos acerca de que la denuncia contra la empresa que proyecta producir hidrógeno verde en Paysandú seguía en pie, contrariamente a lo que el viernes dijo el presidente Orsi en Guichón.

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“Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”, dijo Orsi al ser consultado en rueda de prensa sobre la negociación con HIF Global para concretar la millonaria inversión en Paysandú. “Una buena noticia a nivel diplomático”, agregó Orsi.

Ante las declaraciones del presidente el viernes, los diputados de Entre Ríos (entre ellos Guillermo Michel) y la fiscal Minatta señalaron a medios argentinos que su denuncia no había sido levantada y que seguían adelante con las actuaciones judiciales.

Fuentes del gobierno uruguayo dijeron a Subrayado este sábado de noche que había dos denuncias presentadas en Argentina. Una la presentaron los diputados de Entre Ríos junto a la fiscal Minatta, y la otra la presentó la viceintendente de Colón (ciudad de Entre Ríos) ubicada frente a Paysandú.

Esta última demanda, la que presentaron autoridades gubernamentales de Colón, es la que se retiró. La otra sigue adelante.

Tras varios meses de negociación entre los gobiernos de Uruguay y Argentina, en conjunto con la empresa HIF Global, se acordó relocalizar la planta de hidrógeno verde, que en un principio iba a estar en Paysandú frente a Colón.

La nueva localización fue acordada y ahora resta definir algunos detalles técnicos, como el canon energético, lo que sigue en negociación entre la empresa y el gobierno uruguayo.