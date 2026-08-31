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Homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre en Piedras Blancas: el tiroteo incluyó al menos ocho disparos

El homicidio ocurrió en la mañana de este lunes en Piedras Blancas, Montevideo.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.

Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros en la mañana de este lunes en el barrio Piedras Blancas en Montevideo.

La escena fue en el cruce de los pasajes 3 y 6, cerca de Camino Teniente Rinaldi. Allí, la Policía incautó ocho casquillos esparcidos por toda la cuadra.

El fallecido tenía antecedentes penales.

Foto: Subrayado. Piedras Blancas, Montevideo.
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La investigación fue derivada al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Noticia en desarrollo.

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