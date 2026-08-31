Mataron a tiros a un hombre en Piedras Blancas: el tiroteo incluyó al menos ocho disparos

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.

Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros en la mañana de este lunes en el barrio Piedras Blancas en Montevideo.

La escena fue en el cruce de los pasajes 3 y 6, cerca de Camino Teniente Rinaldi. Allí, la Policía incautó ocho casquillos esparcidos por toda la cuadra.

El fallecido tenía antecedentes penales.

La investigación fue derivada al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Noticia en desarrollo.

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