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Homicidio en canelones

Mataron a puñaladas a un hombre en Aeroparque y su cuerpo fue hallado en una cuneta

La víctima recibió al menos dos heridas de arma blanca en el cuello. Familiares buscaban al hombre desde hace dos días.

Foto: Subrayado. Aeroparque, en la zona de Colonia Nicolich (Canelones).

Foto: Subrayado. Aeroparque, en la zona de Colonia Nicolich (Canelones).

Un hombre de 50 años fue asesinado y su cuerpo fue encontrado en una cuneta en Aeroparque, Canelones, en la tarde de este domingo. Una persona que pasó por el lugar, en Paso Hondo y ruta 101, avisó a policías que se encontraban en la cercanía.

La Policía Científica acudió al lugar y constató que la víctima tenía, al menos, dos heridas de arma blanca en el cuello. Además, recolectó indicios de interés para la investigación.

Familiares acudieron al lugar y dijeron que el hombre consumía pasta base. Que lo buscaban hace dos días y señalaron que había sido víctima de una golpiza en una boca de drogas, desconociendo cuál. No habían hecho la denuncia de su desaparición.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Piedras Blancas, Montevideo.
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El hombre asesinado no tenía antecedentes penales.

La investigación del homicidio está en manos del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones y de la Fiscalía Letrada de Pando de 1.° turno.

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