Un hombre de 50 años fue asesinado y su cuerpo fue encontrado en una cuneta en Aeroparque, Canelones, en la tarde de este domingo. Una persona que pasó por el lugar, en Paso Hondo y ruta 101, avisó a policías que se encontraban en la cercanía.
Mataron a puñaladas a un hombre en Aeroparque y su cuerpo fue hallado en una cuneta
La víctima recibió al menos dos heridas de arma blanca en el cuello. Familiares buscaban al hombre desde hace dos días.
La Policía Científica acudió al lugar y constató que la víctima tenía, al menos, dos heridas de arma blanca en el cuello. Además, recolectó indicios de interés para la investigación.
Familiares acudieron al lugar y dijeron que el hombre consumía pasta base. Que lo buscaban hace dos días y señalaron que había sido víctima de una golpiza en una boca de drogas, desconociendo cuál. No habían hecho la denuncia de su desaparición.
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El hombre asesinado no tenía antecedentes penales.
La investigación del homicidio está en manos del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones y de la Fiscalía Letrada de Pando de 1.° turno.
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