Municipio CH pide reunión con ministro Negro ante aumento de personas en calle: "Hay un problema de convivencia", dijo alcaldesa

La problemática del aumento de las personas en situación de calle afecta a distintos barrios y no es ajeno al Municipio CH donde hubo 50 reportes en un semana.

La alcaldesa Matilde Antía dijo a Subrayado que solicitaron una reunión con el ministro del Interior Carlos Negro debido al aumento en el número de denuncias.

"Hay un problema de convivencia en donde hay una persona que utiliza indebidamente un espacio, que es así como lo califica la ley, no puede vivir en la calle y también está el problema de la empatía del vecino de que hay gente que no está teniendo las mismas oportunidades que nosotros y nadie le da una mano. Por un lado, el problema de convivencia de estar en la puerta de mi casa, están abajo de la ventana de mi casa, están en la puerta de mi comercio...", comentó.

Antía sostuvo que por otro lado está el tema de que es una emergencia nacional y que el gobierno nacional debe declararla.

"Hay gente que le tenemos que dar una mano y que la tenemos que sacar para adelante porque claramente son personas que el Estado no está llegando", puntualizó.

Por su parte, Subrayado conversó con un grupo de vecinos que ratificaron los problemas de convivencia.

"La principal preocupación es estar conviviendo con un grupo humano con el cual no puede existir cohesión porque realmente tenemos pautas completamente diferentes de vida. Son personas que están en situación de calle, personas que hacen su comida en el parque, que hacen sus necesidades de manera impropia también, lo cual todo eso genera un panorama que no podemos estar acostumbrados y genera también mucha suciedad (...) además hay una cantidad de hoteles que también han sido afectados", dijo una de las vecinas.

Y agregó: "No es nada fácil convivir en esa situación. Sin querer poner un hacia atrás, todos nos identificamos con un noviembre penoso a partir del cual se inician unos robos, uno tras otro, cualquier persona que trajera algo dorado en el cuello iba a ser abordada de mala manera para extraerle eso y llevárselo".

Los vecinos aseguran que no pueden caminar tranquilos por el barrio y que los hoteles de la zona también se ven afectados. Juntaron 700 firmas que serán entregadas al Ministerio del Interior, al Mides y a la intendencia.