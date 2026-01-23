RECIBÍ EL NEWSLETTER
Municipio CH continúa plan para levantar personas en situación de calle: "Fue súper positivo, los vecinos quedaron satisfechos", dijo alcaldesa

La alcaldesa Matilde Antía dijo a Subrayado que ya aseguraron 1.800.000 pesos para el servicio durante todo el año.

"Hicimos un plan piloto con la Policía en donde se aplica la Ley de Faltas y el Municipio es el encargado de limpiar el espacio público, básicamente garantizar el orden público", indicó.

Antía explicó que la Policía va al lugar y le dice a la persona que está utilizando el predio de forma indebida, le aplica la Ley de Faltas y el Municipio limpia el espacio.

"Tuvimos dos meses de Plan Piloto, para nosotros fue super positivo. Los vecinos quedaron satisfechos con nuestro trabajo, sobre todo cuando nosotros recibíamos las denuncias, íbamos y solucionábamos y nos pareció que era una buena iniciativa para hacerlo todo el año", indicó.

Y agregó: "Ya aseguramos 1.800.000 pesos para el servicio durante todo el año".

Por su parte, Ken Chang, de Ni Todo Está Perdido, dijo que el Ministerio del Interior debería tener un aprendizaje mucho más mayor de lo que ha sido la estrategia nacional para personas en situación de calle que lidera el presidente Yamandú Orsi junto con el ministro Gonzalo Civila.

"Debería de humanizarse (...) nosotros entendemos que una persona que está en una carpa o que está tirada en una vereda es porque el sistema de salud falló o porque el sistema post penitenciario no funcionó", expresó.

Y agregó: "¿Me vas a decir a mí que el control social es limpiar a las personas de las veredas?, eso no tiene sentido".

