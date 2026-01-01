RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DEL INTERIOR

Multas y exámenes de alcohol a conductores, así fue el resultado del operativo especial de control por fin de año

Varias unidades policiales del Ministerio del Interior realizaron un operativo especial de control por las fiestas de fin de año. Se registraron 115 vehículos y 147 personas. Hubo multas y exámenes de alcohol a conductores.

moto-noche-rapiña-policia-generica

El Ministerio del Interior informó los resultados del operativo especial de control y seguridad por las fiestas de fin de año que se desplegó en Montevideo desde las 18 horas del miércoles 31 hasta las 5 de la mañana de este jueves 1 de enero.

La Policía intensificó el patrullaje y hubo puntos de control aleatorio de vehículos y personas en distintos lugares de Montevideo.

En total se pidió documentación a 147 personas (106 hombres y 41 mujeres) y se registraron 115 vehículos: 88 autos y 27 motos. En esos controles se aplicaron cinco multas y se realizaron 20 exámenes de alcohol en sangre a conductores, con resultado cero en todos los casos.

En el operativo participaron efectivos de la Jefatura de Montevideo, la Guardia Republicana, el Centro de Comando Unificado, la Dirección de Videovigilancia, Policía Caminera, y los Grupos de Reserva Táctica de las cinco zonas operaciones de la jefatura.

Estos resultados corresponden únicamente a los puestos de control del operativo especial. A esos números se le sumarán los resultados de los trabajos de rutina realizados por las diferentes unidades.

