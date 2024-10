Mujica sorprendió al presentarse en acto de cierre del MPP: "Estoy por emprender la retirada de la que no se vuelve pero estoy feliz"

“Les pido un minuto del corazón, no de la garganta. Es la primera vez en 40 años que no participo de una campaña electoral echando el resto, porque ando peleando con la muerte. Estoy al final del camino absolutamente consciente, pero tenía que estar acá con ustedes porque tengo en la retina la primera mateada con 20 personas en La Teja, y ahora tengo esta multitud”, dijo el ex presidente José Mujica al presentarse por sorpresa este sábado de noche en el acto de cierre de campaña del MPP.