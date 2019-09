Mujica reconoció que siente "una profunda deuda social" con los más pobres

El líder del MPP y candidato al Senado en las próximas elecciones contó en una charla con vecinos en un bar de Paso Molino que en los últimos días anduvo “caminando entre los ranchos de lata” que tiene Uruguay.

Habló de las madres que “tienen que luchar por darle la comida” a sus hijos y dijo que pensar que pueden construirse una vivienda por sus propios medios es “estar soñando”.

“Hemos hecho lo que hemos podido, pero es poco. Siento una profunda deuda social. Y me duele el egoísmo de mi sociedad, porque estamos mucho más ricos que antes, pero no miramos lejos, y esos gurises que no tienen un baño y tienen que cagar en una lata y tirar para afuera, que no tienen agua, no tienen luz, es donde el Uruguay crece más porque ahí las mujeres tienen cuatro, cinco, seis hijos”, reflexionó Mujica.